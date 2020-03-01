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Факты / Мир

В Грузии из-за коронавируса в школах ввели двухнедельные каникулы

В столице Грузии Тбилиси из-за угрозы коронавируса власти приняли решение приостановить процесс обучения и ввести двухнедельные каникулы.

Со 2 по 16 марта в школах Тбилиси начнутся весенние каникулы.

Читайте: В Киеве подготовлено 500 мест на случай распространения коронавируса

К слову, в субботу в Грузии выявили третий случай заболевания коронавирусом. Заболел граждан страны, который вернулся из Ирана.

Ранее Факты ICTV писали, что в Армении зафиксировали первое заражение коронавирусом.

Источник: Грузия.онлайн

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