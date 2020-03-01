В Армении зафиксировали первое заражение коронавирусом

В Армении у первого пациента обнаружили заболевание новыми типом коронавируса Covid-19.

Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, заболевание диагностировали у 29-летного жителя страны, который недавно вернулся из Ирана, где наблюдается вспышка коронавируса.

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У его жены, которая также побывала в Иране, тесты не подтвердили наличие инфекции в организме. Мужчину поместят на карантин и ограничат от прямых контактов с другими людьми.

Напомним, 24 февраля власти Армении приняли решение о закрытии границы с Ираном на две недели, чтобы не допустить попадания коронавируса Covid-19 в страну.

На данный момент в Иране известно о 593 случаях заболевания инфекцией, которая привела к 43 летальным исходам.

Также продолжает расти количество пациентов в мире. Новым типом коронавируса за пределами Китая заболели уже более 6 тыс. человек.