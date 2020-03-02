Станет ли Европа новым Китаем – как распространяется коронавирус по миру

В Италии на коронавирус заболели около тысячи человек, из них 20 умерли. В регионе Ломбардия власть создала специальную карантинную зону. В нее попали 10 городов. Среди больных в Италии появилась и первая украинка.

Было приостановлено обучение в школах и университетах. Консульство Украины на неделю останавливало прием документов.

Кроме Италии, коронавирус начинает стремительно распространяться и на другие страны Европы.

Болезнь уже попала на территорию Австрии, Швейцарии, Румынии, Беларуси, Норвегии и Финляндии. В Румынии возникла паника, похожая на ту, что была в украинских Новых Санжарах. Массовая истерия охватила и Иран. Люди настолько напуганы, что подожгли больницу, куда привезли больных на коронавирус.

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Пассажиры пытаются убеждать, что не больны. Иногда очень оригинальным методом.

Но сможет ли вирус попасть на украинскую территорию? Врачи иронизируют: он имеет гораздо больше шансов быть ввезенным в страну не с Востока, откуда его ждали в Санжарах, а с Запада.

Между тем, в Украине появился специальный вертолет для экстренной транспортировки больных. В связи с коронавирусом его вернули из Мали, где использовали в миротворческой миссии ООН. Медперсонал прошел спецподготовку.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения на этой неделе объявила максимально высокий уровень угрозы эпидемии коронавируса. При этом эксперты заявляют – ее еще можно остановить, если перекрыть пути распространения вируса.

Что это возможно, демонстрирует ситуация в Китае, откуда и распространилась болезнь. Заболеваемость коронавирусом там пошла на убыль.

К тому же, ученые расшифровали геном коронавируса. Китайские власти разработали препарат для лечения больных, а следовательно и появление вакцины, говорят инфекционисты, дело нескольких месяцев.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Италии количество зараженных коронавирусом резко возросло на 50%.