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Факты / Мир

Иранский чиновник умер от коронавируса

В Иране от коронавируса скончался Сейед Мохаммад Мирмихаммади, член совещательного органа при Высшем руководителе Ирана – Совета целесообразности.

Согласно официальной статистике, Иран – одна из наиболее пострадавших стран от эпидемии коронавируса.

В стране от коронавируса скончались более трех десятков человек, около 400 заразились новым типом вируса.

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Среди инфицированных – вице-президент, замминистра здравоохранения, два парламентария.

Парламент Ирана приостановил работу из-за угрозы распространения коронавируса.

Великобритания, по сообщениям МИД страны, решила эвакуировать из Ирана родственников дипломатов и ряд сотрудники посольства в Тегеране.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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