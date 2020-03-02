Иранский чиновник умер от коронавируса

В Иране от коронавируса скончался Сейед Мохаммад Мирмихаммади, член совещательного органа при Высшем руководителе Ирана – Совета целесообразности.
Согласно официальной статистике, Иран – одна из наиболее пострадавших стран от эпидемии коронавируса.
В стране от коронавируса скончались более трех десятков человек, около 400 заразились новым типом вируса.
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Среди инфицированных – вице-президент, замминистра здравоохранения, два парламентария.
Парламент Ирана приостановил работу из-за угрозы распространения коронавируса.
Великобритания, по сообщениям МИД страны, решила эвакуировать из Ирана родственников дипломатов и ряд сотрудники посольства в Тегеране.
Напомним, МИД Украины призвал граждан страны воздержаться от поездок в Иран, поскольку в стране наблюдается распространение коронавируса Covid-19, а также зафиксированы первые смерти от заболевания.