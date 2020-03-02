Показ мод и футбол без зрителей. Кто теряет миллиарды из-за коронавируса

В понедельник 500 самых богатых людей мира по рейтингу Bloomberg потеряли $139 млрд из-за коронавируса.

Фондовые рынки обвалились, биржи лихорадит, инвесторы боятся негативного влияния коронавируса на мировую экономику.

Больше всего кошельки похудели у основателя Amazon Джеффа Безоса и владельца бренда Louis Vuitton Бернара Арно. Оба потеряли почти по 5 млрд зеленых.

Порты Поднебесной завалены грузами, которые просто стоят на месте, а моряки международных компаний по две недели находятся на карантине.

Китайская промышленность фактически остановилась. А это по оценкам МВФ – почти 20% мирового производства.

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Упал спрос на украинские облигации внутреннего государственного займа, а это один из важных инструментов, с помощью которого Минфин укреплял гривну.

Пока Китайский дракон на больничном, от коронавируса уже страдает Европа. Больше всего поражена Италия, где отменено большинство публичных мероприятий. Неосуществленной оказалась миссия съемок в Венеции известного блокбастера с Томом Крузом. Продолжение шпионской саги приостановлено.

Одной рукой туроператоры, авиаперевозчики и владельцы отелей хватаются за голову. Однако второй рукой бизнес крепко держится за кошелек. Ведь билеты и бронирование туристам никто не возвращает.

В правительстве Австралии уже заявили, что коронавирус и его последствия для экономики Канберры опаснее массовых лесных пожаров, прокатившиеся по стране. И дело не только в туристах, но и в трети экспорта, который приходится на Китай.

Из-за коронавируса США и Южная Корея отложили совместные военные учения. В жернова коронавируса попали даже спорт и мода.

На неделе моды в Милане показ Armani прошел в условиях карантина без зрителей.

В международном олимпийском комитете и УЕФА не исключают отмены Олимпиады и Евро-2020. Итальянские футбольные матчи уже проходят с пустыми трибунами.

Четыре игры серии А в Италии и одна в Лиге Европы уже прошли вообще без зрителей. А местная пресса сообщает, что заразу подхватил 22-летний профессиональный футболист клуба Пьянезе.

Из-за коронавируса под угрозой проведения также Гран-при Китая из Формулы-1 и Евровидение, которое в этом году должно пройти в Нидерландах.