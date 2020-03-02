Распространение коронавируса: в Китае из-за остановки производства очистился воздух

В феврале в Китае улучшилось качество воздуха. Это зафиксировали спутники NASA и Европейского космического агентства.

Исследователи опубликовали фото, где видно плотность концентрации диоксида азота (NO2) в атмосфере с 1 по 20 января, перед тем как власти Китая стали внедрять карантинные мероприятия.

Второй кадр показывает состояние воздуха во время карантина с 10 до 25 февраля, когда ограничения уже ввели.

Специалисты предполагают, что так произошло из-за остановки производство на многих заводах страны. Исследователь NASA Фей Лю отметил, что загрязнение воздуха имеет тенденцию уменьшаться также в период праздников, когда предприятия закрываются.

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Однако в NASA убеждены, что это снижение – больше, чем просто сезонное проявление или что-то связанное с погодой.

– Это первый раз, когда я увидел такой резкий спад на такой большой территории. В этом году темпы снижения более значительны, чем в прошлые годы, и продолжаются дольше, – отметил исследователь качества воздуха в Центре космических полетов NASA Фей Лю.

К слову, из-за распространения коронавируса в Италии 10 городов были полностью закрыты на карантин.