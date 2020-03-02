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Факты / Мир

Вернулся из Италии: в Тунисе мужчина заболел коронавирусом

2 марта в Тунисе зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

Инфицирование Covid-19 подтвердили у 40-летнего гражданина Туниса. По данным Министерства здравоохранения, он недавно вернулся из Италии.

Всего в мире зафиксировали более 87 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались от Covid-19 во всем мире 2 980 человек.

Читайте: Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру – карта и хронология

Наибольшее число смертельных случаев зафиксировали в китайской провинции Хубэй (там находится Ухань).

Первое место по количеству зараженных Covid-19 за пределами Азии Италия занимает первое место. В стране за двое суток количество зараженных увеличилось в два раза.

К слову, в Украине было 20 подозрений на коронавирус. Однако ни одно из них не подтвердилось.

Источник: TAP

Источник: ВВС

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