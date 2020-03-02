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Факты / Мир

Ryanair сокращает рейсы из-за коронавируса

В связи со вспышкой коронавируса популярная авиакомпания Ryanair сокращает программу перелетов из Италии и в страну на 25%.

Сокращать рейсы планируют на три недели – с 17 марта по 8 апреля.

Читайте: Измерение температуры неэффективное при выявлении коронавируса – ВОЗ

Из-за коронавируса многие пассажиры бронируют билеты, но не появляются на рейсы. В особенности в Италию.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине лабораторно не подтвердилось ни одно подозрение заболевания новым типом коронавируса Covid-19.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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