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Факты / Мир

Сотрудник ВОЗ заразился китайским коронавирусом

Новым типом коронавируса заразился сотрудник иранского подразделения ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения сообщила в Twitter о заражении сотрудника.

У инфицированного заболевание протекает в легкой форме.

Читайте: В Италии количество зараженных коронавирусом резко возросло на 50%

К слову, во Всемирной организации здравоохранения считают измерение температуры неэффективным для предотвращения коронавируса.

Всего в мире состоянием на 2 марта инфицированы более 89 тыс. человек.

В Украине ни одного случая заражения коронавирусом не обнаружили.

Источник: World Health Organization

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