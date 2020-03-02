Сотрудник ВОЗ заразился китайским коронавирусом

Новым типом коронавируса заразился сотрудник иранского подразделения ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения сообщила в Twitter о заражении сотрудника.
У инфицированного заболевание протекает в легкой форме.
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К слову, во Всемирной организации здравоохранения считают измерение температуры неэффективным для предотвращения коронавируса.
Всего в мире состоянием на 2 марта инфицированы более 89 тыс. человек.
В Украине ни одного случая заражения коронавирусом не обнаружили.
Источник: World Health Organization
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