В Италии количество зараженных коронавирусом резко возросло на 50%

В Италии случаев заражения коронавирусом увеличилось на 50%. По сравнению с субботой, 29 февраля, когда было зафиксировано 1128 подтвержденных случаев Covid-19, в воскресенье объявили о 1694 инфицированных.

Всего от коронавируса в Италии погибли 34 человека. Среди всех стран за пределами Азии, Италия занимает первое место по количеству инфицированных Covid-19.

В связи с этим американская авиакомпания Delta Air Lines приостанавливает полеты из США в Милан. Последний рейс вылетит из Нью-Йорка в понедельник, 2 марта, а последний обратный рейс будет во вторник, 3 марта.

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В авиакомпании сообщили, что в Милан полеты возобновят 1 мая, при этом римские рейсы не пострадают.

Также из-за вспышки коронавируса в знаменитом оперном театре в Милане Ла Скала остановили работу и отменили все спектакли.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Америка расширяет ограничения на поездки из Ирана и усиливает рекомендации по поездкам в некоторые регионы Южной Кореи и Италии.

Также президент США Дональд Трамп объявил о новых процедурах проверки людей, которые приехали из стран высокого риска.

Ранее Китай опубликовал большое исследование о Covid-19, в котором выяснилось, что более 80% случаев были легкими, при этом больные и пожилые люди подвергаются наибольшему риску.