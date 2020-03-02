Измерение температуры неэффективное при выявлении коронавируса – ВОЗ

Измерение температуры у пассажиров при въезде в страну для предотвращения коронавиурса Covid-19 – затратная и не вполне эффективная мера, считают во Всемирной организации здравоохранения.

– Контроль температуры тела на въезде или на выезде сам по себе не является эффективным способом предотвратить распространение инфекции между странами, поскольку инфицированные лица могут находиться в инкубационном периоде, у них может не быть явных симптомов из-за ранней стадии течения болезни, или они могут принять жаропонижающее и таким образом скрыть симптомы. Кроме того, такие меры требуют существенных вложений, при этом пользы от этого может быть немного, – говорится в рекомендациях ВОЗ.

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Напомним, вспышка нового типа коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в мире по состоянию на 2 марта инфицировано 89 073 человека.

От осложнений, вызванных заболеванием новым штаммом вируса умерли 3 048 пациентов. Из больниц выписали 45 095 человек.

Источник: ВОЗ