Существуют ли внеземные цивилизации и чем это может грозить человечеству

По всему миру десятки людей наблюдают паранормальные явления. Некоторые снимают странные светлые объекты в небе на видео. Кроме этого странные объекты в космосе фиксируют и мощные телескопы, и космонавты.

Советские космонавты Романенко и Гречко после полета рассказывали, что в иллюминатор видели что-то совсем странное. А американские астронавты, которые первыми посетили Луну – Олдридж и Армстронг, будто вообще видели какие-то корабли. Перехвата их разговора зафиксировал один из радиолюбителей.

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Религиозными стали сразу 12 астронавтов, все побывавшие на Луне. Тема НЛО зазвучала на международном уровне даже в Генассамблее ООН в 1978 году.

Вопрос поставил премьер-министр Гренады Эрик Гейр который заявил, что неопознанных летательных объектов там наблюдается так много, что это беспокоит местных жителей.

Современная наука не смогла это объяснить. Но даже самым скептически настроенным ученым уже трудно игнорировать сигналы, которые приходят из далекого космоса.

Таинственные радиоволны, повторяющиеся с периодичностью раз в 16 дней, зафиксировал радиотелескоп Чайм в Канаде. По признанию ученых, такое было не впервые.

А есть еще и странные объекты. Например, звезда Тебби периодически исчезает поскольку ее заслоняет что-то огромное. Есть теория, что это может быть база инопланетной цивилизации. Такой феномен в единственном экземпляре, ничего подобного во всем космосе до сих пор не нашли.

В прошлом году телескоп Хаббл сфотографировал идеально ровный красный квадрат, которого в природе просто не может существовать.

Человечество в ответ тоже постоянно пытается выйти на связь с внеземными цивилизациями. Земляне неоднократно отправляли и отправляют им сигналы.

Сейчас на постоянной основе этим занимается мировая организация METI, которая даже собирала SMS всех желающих и отправляла их в космические глубины. Писатели фантасты такой чрезвычайной коммуникабельностью шокированы, у них давно известна гипотеза темного леса.

Согласно этой теории, колонизаторы ни разу не приходили с добром, как испанцы к индейцам. Все стремятся только ресурсов, за которые готовы воевать и если имеют лучшее оружие, то у тех, к кому пришли никаких шансов.

Но даже если они не прибудут лично, то смогут отправить зонд оружие или вирус, который может уничтожить нашу планету. Ученые тщательно изучают вселенную и экзопланеты, где теоретически может существовать жизнь. Но находятся они не близко.

Но НЛО видят уже сейчас, например, США признали и даже продемонстрировали видео 5-летней давности, где бомбардировщики сопровождает то, что официально назовут неопознанное воздушное явление.

Увидеть что-то внеземное так близко – это настоящая удача, особенно для уфологов. В общем НЛО больше наблюдают летом, когда небо не затянуто тучами. Появляются они чаще у рек, около четырех утра, но всегда есть и исключения.

Таинственные треугольники в Бельгии видели сотни людей многократно, пик их появления пришелся на 1990-е годы. Так возможно первый реальный контакт с внеземными существами не так уж и далеко. Но что будет, когда мы встретимся лицом к лицу – пока неизвестно.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, какие тайны скрывает темная сторона Луны.