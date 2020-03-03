Коронавирус в Украине: как лечат Covid-19

3 марта в Украине зафиксировали первый случай коронавируса. Вспышка Covid-19 началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.

Коронавирус – это острое вирусное заболевание, которое характеризуется преимущественным поражением дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта.

Симптомы коронавируса похожи на симптомы гриппа. Для предосторожности необходимо соблюдать такие основные меры:

мыть руки не менее 20 секунд;

не касаться носа, глаз или рта немытыми руками;

избегать тесного контакта с людьми, которые кашляют и чихают;

использовать маску.

ВОЗ отмечает, что лечение коронавируса будет намного проще, если при повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания сразу обратиться за медицинской помощью.

Также в случае, если вы посещали район Китая или контактировали с человеком, у которого наблюдались симптомы Covid-19, необходимо сообщить об этом медицинскому работнику.

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Такие симптомы, как повышение температуры, кашель, затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией и требуют незамедлительного обращения в медучреждение.

Пациентов с подозрением на коронавирус необходимо изолировать в одноместных палатах. В случае, если одноместных палат не хватает, людей нужно размещать в палатах, в которых расстояние между койками не менее одного метра.

По информации ВОЗ, при лечении Covid-19 антибиотики не эффективны.

В настоящее время для профилактики или лечения коронавируса в мире не существует вакцины. Однако людей с тяжелым течением заболевания необходимо госпитализировать.

Благодаря лечебным мероприятиям у многих пациентов с коронавирусом болезнь заканчивается выздоровлением.

Команда ВОЗ также разработала онлайн-курс по лечению больных с тяжелым острым респираторным заболеванием.

Некоторые СМИ сообщают о лечении коронавируса Арбидолом, оксолиновой мазью и даже луком, однако официальной информации по этому поводу нет.

В случае подозрения на Covid-19 для врачей, эпидемиологов и лабораторных специалистов Минздрав разработал алгоритм действий.