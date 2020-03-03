Меркель раскритиковала Эрдогана за спекуляцию на беженцах

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила недовольство тем, как президент Турции Реджеп Таип Эрдоган пытается давить на ЕС, используя вопрос беженцев.

– Я понимаю, что турецкое правительство и президент Эрдоган ожидали большего от Европы. Однако я считаю неприемлемым, что глава Турции и его правительство не выражают это недовольство в диалоге с нами, с ЕС, а используют беженцев. Это – неправильный путь, – заявила Меркель.

Канцлер Германии добавила, что продолжит переговоры с Турцией, чтобы добиться решения этой проблемы.

Читайте: Конфликт Турции и Сирии: что происходит и какая ситуация сейчас

По ее словам, Германия открыта для поддержки Турции на двусторонней основе.

Напомним, на 6 марта назначено внеочередное заседание Совета ЕС, на котором будут обсуждать ситуацию на греческо-турецкой границе, где собрались сотни сирийских беженцев.

Такая ситуация сложилась из-за того, что Турция открыла свои границы с Европой для беженцев после эскалации боевых действий в Сирии.