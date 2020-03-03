Вспышка коронавируса: несколько городов США ввели чрезвычайное положение

В городе Редмонд (США) объявили о чрезвычайном положении в связи со вспышкой нового типа коронавируса Covid-19. Это должно помочь в получении дополнительных средств для борьбы с заболеванием.

Город известен как штаб-квартира Microsoft.

Также о чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения объявил Мэр города Сан-Антонио Рон Ниренберг.

Такое решение было принято после того, как Центр по контролю и профилактике заболеваний выпустил из карантина женщину, у которой позже обнаружили коронавирус Covid-19.

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Кроме того, тяжелая ситуация наблюдается в американском городе Киркленд. Там медики обязаны носить защитную одежду каждый раз, когда выезжают на вызов.

Напомним, на данный момент в США зафиксировали 102 случая заболевания новым типом коронавируса. В шести случаях инфекция привела к летальному исходу.