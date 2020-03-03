Троцкий против Сталина. Как и где скрывался от СССР лидер октябрьского переворота

В 1918 году из лап большевиков удалось вырваться одному из самых известных в то время в мире украинцев – Михаилу Терещенко. Он был владельцем сахарной бизнес-империи, министром Временного правительства и личным врагом Ленина. Терещенко арестовали сразу после большевистского переворота.

Расстрел, казалось, был неизбежен. Но сахарозаводчика спас другой украинец – Лев Троцкий. В то время это был второй человек среди большевиков, после Ленина.

Смотрите: Выдающийся хирург и украинец. Кем был Николай Склифосовский

Терещенко купил свою свободу, дав Троцкому взятку в виде семейного голубого бриллианта, который до сих пор является вторым в мире по величине.

По легенде драгоценный камень был похищенным глазом со статуи индийского божества. Поэтому он приносил своим владельцам несчастья.

Когда-то, недалеко от села Береславки в Кировоградской стоял хутор, рядом с ним и похоронили бабушку будущего революционера №2. Желающие найти золото Бронштейнов были и в советские времена. В трех километрах отсюда, в селе Яновке, провел свое детство Лейба Бронштейн.

История семьи Троцкого в буквальном смысле покрыта землей. Исчезло село Яновка, нет кирпичного завода отца, а от дома состоятельного Давида Бронштейна остался лишь небольшой холм.

Переломный момент в судьбе Лейбы Бронштейна состоялся, когда он сидел в одесской тюрьме, на его формирование повлиял старший надзиратель, который носил фамилию Троцкий.

Отсюда и пойдет псевдоним Троцкий. Многие методы, как расстрелы перед строем, Лев Давыдович возьмет себе на вооружение. Во время гражданской войны он становится наркомом военмора – это как главнокомандующий Красной армии.

В 1919 году в Киеве были коммунисты. На город наступала Белая армия и армия УНР. Вдруг на самолете прибывает Троцкий, он прилетел для пиара и поднятия боевого духа.

В то время Иосиф Джугашвили, или Коба, был далеко не на первых ролях. Противоречия между двумя одиозными коммунистами вспыхнули после смерти Ленина.

Сначала в партийной верхушке даже не сомневались, что преемником будет Троцкий. Впрочем, Сталин разыграл свою партию, которая началась еще на похоронах вождя.

Сторонники Троцкого один за другим перешли в лагерь Сталина. И в 1927 году опального наркома исключили из партии, а затем выгнали из страны. Появился термин троцкизм – бывшего создателя Красной армии демонизировали, а за надуманное участие в троцкистских организациях расстреляли тысячи невинных людей.

Сталинская машина фактически рассеяла все упоминания о Троцком и его семье. Двух его сыновей расстреляли.

Талантливый оратор и пропагандист Троцкий на Западе становится популярным политиком. Его идеи поддерживают последователи в 60 странах. В то же время он жестко критикует сталинзм, террор и репрессии в Советском Союзе.

В 1940 году Сталин решает ликвидировать Троцкого. В это время он живет в Мексике, спецоперация продолжалась более года. Сначала придумали простой сценарий – расстрелять имение, в котором жил опальный революционер с женой.

Для этого завербовали мексиканских художников-коммунистов Хосе Давид Альфаро Сикейроса и Луиса Ареналь. Руководил операцией Иосиф Григулевич – советский разведчик-нелегал.

27-летний сторонник коммунизма прикинулся журналистом и троцкистом, который хочет написать книгу о Троцком. Он втирается в доверие Троцкому и убивает его.

Всех возможных конкурентов Сталин тщательно уничтожил. В 1925 году на операционном столе будто по вине врачей умер легендарный командарм Михаил Фрунзе. В 1934 году – вроде бы психически больной из-за ревности застрелил Сергея Кирова – председателя ленинградского обкома. Оба были популярнее Сталина. Но Троцкий – спокойно уехал из Союза.

Вероятно, что эмигрант Троцкий был некоторое время нужен Сталину для роли внешнего врага и усиления репрессий. Он был убит через 13 лет после изгнания из СССР и за год до начала войны с Германией.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как вводили сухой закон в США и СССР, и к каким последствиям это привело.