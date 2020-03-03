Twitter призвала сотрудников работать из дома из-за коронавируса

Из-за коронавируса руководство компании Twitter разрешило сотрудникам работать удаленно.

Для того, чтобы избежать распространения коронавируса, Twitter попросила сотрудников начать работать из дома и не появляться в офисах.

– Мы настоятельно призываем всех сотрудников в разных странах мира работать дома, если есть такая возможность, – сказала глава отдела HR Дженнифер Кристи.

Сотрудникам подразделений компании в Южной Корее, Гонконге и Японии необходимо оставаться дома в обязательном порядке.

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Всего в мире зафиксировали более 90 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом в Китае около 80 тыс. зараженных Covid-19.

За пределами материкового Китая число зараженных достигло более 10 тыс. человек.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине зафиксировали первый случай коронавируса.