У Папы Римского Франциска не выявили коронавирус

Папу Римского Франциска, который несколько дней назад заболел, проверили на коронавирус и получили отрицательный результат.

Пресс-служба Святого Престола пока никак не комментировала информацию о подозрении инфицирования понтифика.

28 февраля Папа Римский Франциск из-за болезни пропустил запланированную мессу до начала Великого поста. До этого он общался с многотысячной толпой верующих в итальянском городе Бари.

Среди прихожан было много людей в респираторных масках, из-за чего ряд местных СМИ предположили, что Папа Римский мог заразиться коронавирусом.

Читайте: Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру – карта и хронология

В Италии от коронавируса COVID-19 умерли 52 человека. По состоянию на 2 марта в Италии насчитывается 1835 человек, у которых диагностировали коронавирус.

Напомним, Папа последний раз появился на публике в среду, 26 февраля. Тогда у него был кашель и насморк во время мессы. На следующий день он отменил мессу во всем городе с римскими священниками.

Источник: Il Messaggero