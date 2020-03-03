В Южной Корее разработали новый способ проверки на коронавирус

В Южной Кореи разработали новый способ проверки граждан на наличие коронавируса.

В северном городе Гоян водители подъезжают на парковку, где их встречают медицинские сотрудники. Медсестры регистрируют водителей, проверяют температуру и с помощью тампонов собирают пробы из горла и носовых проходов.

По словам чиновников, именно такой метод позволяет быстрее и безопаснее тестировать вирус.

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Такой метод позволяет тестировать людей за несколько минут.

Также таким образом уменьшается риск заражения других пациентов и сотрудников медицинских учреждений.

Результаты люди получают в течение трех дней по SMS.

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Фото: CNN