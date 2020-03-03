PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

От коронавируса умирает больше людей, чем от гриппа – ВОЗ

Смертность от нового коронавируса выше, чем от сезонного гриппа, заявила Всемирная организация здравоохранения.

Уровень смертности от коронавируса составляет 3,4%, тогда как грипп убивает менее 1% инфицированных.

На данный момент всего зафиксированы 90 893 случаев заболевания Covid-2019.

Читайте: Коронавирус Covid-19 – все, что нужно знать

Больше всего зараженных в трех странах — Южной Корее, Иране и Италии.

Как сообщалось, первый случай коронавируса в Украине зафиксирован 3 марта в Черновцах.

Источник: ВОЗ

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка