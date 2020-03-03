Европарламент перенес Украинскую неделю из-за коронавируса

Европарламент решил перенести мероприятия Украинской недели, которые были назначены на 3-5 марта, на неопределенный срок.

По информации представительства Украины при Европейском Союзе, соответствующее решение было принято в связи с ограничениями, которые вводят из-за распространения нового типа коронавируса Covid-19.

– Мы искренне благодарны за интерес к мероприятиям, которые мы планировали для вас в рамках Украинской недели. Как только ограничения будут отменены, наша команда будет обрабатывать новые возможности для проведения Украинской недели в Европейском парламенте, – сообщили в представительстве.

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Кроме Украинской недели в Европарламенте отменили около 130 мероприятий, а также ограничили посещение для широкой общественности.

Законодательная работа Европарламента будет продолжаться в обычном режиме.

Напомним, в мире продолжают отменять различные мероприятия в связи со вспышкой коронавируса Covid-19.

Так, 28 февраля организаторы Женевского автосалона приняли решение об отмене мероприятия.

Источник: Mission of Ukraine to the EU