Макрон отказывается пожимать руки из-за коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон перестал пожимать людям руки во время встреч из-за распространения нового типа коронавируса Covid-19.

Сейчас для главы Франции разрабатывают специальный комплекс мероприятий по предотвращению заражения коронавирусом.

Кроме того, отказаться от рукопожатий решил Оливьер Веран, занимающий пост министра здравоохранения Франции.

– Я официально призываю отказаться от рукопожатий и других физических аспектов в социуме, – сказал Веран.

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Вспышка нового типа коронавируса началась в конце декабря 2019 года в Китае, а с начала 2020 года инфекция распространяется по миру.

Сейчас случаи заболевания новым типом коронавируса зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды. В Украине о первом случае заражения коронавирусом сообщили 3 марта.

Напомним, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер также решил не пожимать руки из-за вспышки коронавируса Covid-19.

Источник: Paris Match