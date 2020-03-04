Макрон отказывается пожимать руки из-за коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон перестал пожимать людям руки во время встреч из-за распространения нового типа коронавируса Covid-19.
Сейчас для главы Франции разрабатывают специальный комплекс мероприятий по предотвращению заражения коронавирусом.
Кроме того, отказаться от рукопожатий решил Оливьер Веран, занимающий пост министра здравоохранения Франции.
– Я официально призываю отказаться от рукопожатий и других физических аспектов в социуме, – сказал Веран.
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Вспышка нового типа коронавируса началась в конце декабря 2019 года в Китае, а с начала 2020 года инфекция распространяется по миру.
Сейчас случаи заболевания новым типом коронавируса зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды. В Украине о первом случае заражения коронавирусом сообщили 3 марта.
Напомним, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер также решил не пожимать руки из-за вспышки коронавируса Covid-19.
Источник: Paris Match