PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

На фоне распространения коронавируса: королева Елизавета II вручила награды в перчатках

Королева Великобритании Елизавета II впервые за десятилетия провела в перчатках традиционное вручение наград.

Такое решение могли принять на фоне роста числа инфицированных коронавирусом в стране.

На видео видно, как монарх в длинных белых перчатках цепляет Ордена Британской империи на костюмы награжденных.

Читайте: Как распространяется коронавирус nCoV по миру – карта и хронология

В канцелярии королевы не стали уточнять, был ли этот предмет гардероба использован в качестве меры предосторожности от инфицирования коронавирусом, жертвами которого в мире стали почти 3 тыс. человек.

Напомним, сейчас в Великобритании зафиксирован 51 случай заболевания коронавирусом.

Источник: Press Association 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка