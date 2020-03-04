На фоне распространения коронавируса: королева Елизавета II вручила награды в перчатках

Королева Великобритании Елизавета II впервые за десятилетия провела в перчатках традиционное вручение наград.

Такое решение могли принять на фоне роста числа инфицированных коронавирусом в стране.

На видео видно, как монарх в длинных белых перчатках цепляет Ордена Британской империи на костюмы награжденных.

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В канцелярии королевы не стали уточнять, был ли этот предмет гардероба использован в качестве меры предосторожности от инфицирования коронавирусом, жертвами которого в мире стали почти 3 тыс. человек.

Напомним, сейчас в Великобритании зафиксирован 51 случай заболевания коронавирусом.

Источник: Press Association