Сколько масок необходимо в месяц для борьбы с коронавирусом – подсчеты ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что для борьбы с коронавирусом ежемесячно необходимо 89 млн медицинских масок.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

В организации также подсчитали, что медицинским учреждениям во всем мире ежемесячно нужно 76 млн смотровых перчаток и 1,6 млн защитных очков.

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По словам Гебреисуса, организация отправила в 27 стран 27 млн комплектов средств индивидуальной защиты, но они быстро заканчиваются.

С начала эпидемии коронавируса цены на маски выросли в среднем в шесть раз, стоимость респираторов N95 увеличилась втрое, а медицинские халаты подорожали вдвое.

Напомним, сотрудники полиции Китая задержали более 1 560 человек за производство и продажу поддельных медицинских масок.

Источник: ВОЗ