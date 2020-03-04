Ситуация с коронавирусом: коэффициент смертности и возможная задержка Олимпиады

Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что новый коронавирус не передается так же эффективно, как грипп, но уровень смертности выше на 3,4%.

Министр Олимпийских игр Японии заявил, что можно будет отложить летние игры до конца года.

Общее число случаев инфицирования превысило 93 000 человек, в Китае сообщается о 38 случаях смерти за сутки. В то же время, 50 тыс. человек уже излечились.

Число смертей в США возросло до 9, где Федеральный резерв произвел экстренное снижение процентной ставки.

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Южная Корея обнародовала дополнительный бюджет в размере $9,8 млрд, чтобы помочь предприятиям, пострадавшим от вспышки.

Финансовые руководители Большой семерки обязались использовать все инструменты политики для поддержки глобальной экономики, но никаких прямых действий предпринято не было.

Напомним, 3 марта в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Болезнь выявили у мужчины в Черновцах.