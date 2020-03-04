В Грузии выплатят компенсации людям, находящимся из-за коронавируса в самоизоляции

В Грузии граждане, которые из-за коронавируса находятся на карантине или самоизоляции получат компенсацию за пропущенные рабочие дни.
Начальник управления политики здравоохранения Минздрава Екатерина Адамия заявила о том, что для получения компенсации гражданам необходимо по электронной почте обратиться в Минздрав Грузии.
Читайте: В Украине зафиксирован первый случай коронавируса
После этого им выдадут документ, равносильный больничному листу.
– Этот документ для работодателей будет основанием выдать им зарплату за пропущенные на работе дни, – заявила Адамия.
В настоящее время в Грузии на карантине находятся 97 человек, в самоизоляции – 92 человека.
К слову, в школах Грузии из-за коронавируса ввели двухнедельные каникулы.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==