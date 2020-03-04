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Факты / Мир

В Грузии выплатят компенсации людям, находящимся из-за коронавируса в самоизоляции

В Грузии граждане, которые из-за коронавируса находятся на карантине или самоизоляции получат компенсацию за пропущенные рабочие дни.

Начальник управления политики здравоохранения Минздрава Екатерина Адамия заявила о том, что для получения компенсации гражданам необходимо по электронной почте обратиться в Минздрав Грузии.

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После этого им выдадут документ, равносильный больничному листу.

– Этот документ для работодателей будет основанием выдать им зарплату за пропущенные на работе дни, – заявила Адамия.

В настоящее время в Грузии на карантине находятся 97 человек, в самоизоляции – 92 человека.

К слову, в школах Грузии из-за коронавируса ввели двухнедельные каникулы.

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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