В Польше подтвердили первый случай коронавируса

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Польше. Человек, приехавший из Германии, сейчас находится в инфекционной больнице в Зеленой Гуре на западе страны.
Об этом во время пресс-конференции заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.
– Сегодня ночью мы получили положительный результат первого пациента, у которого подтвержден коронавирус в Польше, – сообщил Шумовский.
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Он добавил, что инфицированный чувствует себя хорошо, а все, кто с ним контактировал, находятся сейчас на домашнем карантине.
Напомним, 3 марта в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Болезнь выявили у мужчины в Черновцах.
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