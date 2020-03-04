В Польше подтвердили первый случай коронавируса

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Польше. Человек, приехавший из Германии, сейчас находится в инфекционной больнице в Зеленой Гуре на западе страны.

Об этом во время пресс-конференции заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.

– Сегодня ночью мы получили положительный результат первого пациента, у которого подтвержден коронавирус в Польше, – сообщил Шумовский.

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Он добавил, что инфицированный чувствует себя хорошо, а все, кто с ним контактировал, находятся сейчас на домашнем карантине.