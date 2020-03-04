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Факты / Мир

Украина получит $38 млн от США на киберзащиту

Соединенные Штаты выделят Украине $38 млн на кибербезопасность, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

По его словам, Украина и США согласовали дальнейшие действия для укрепления совместной киберзащиты.

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– Вдохновляющая встреча с делегацией Госдепартамента США по итогам третьего раунда киберконсультаций. Согласовали комплекс дальнейших шагов для укрепления общей кибербезопасности, в частности новый проект по киберзащите критической инфраструктуры Украины ориентировочной стоимостью $38 млн, – заявил Божок.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине впервые вынесли тяжкий приговор интернет-провайдеру за пиратство.

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