Италия закрыла школы и университеты из-за коронавируса

Правительство Италии подготовило новые меры защиты от распространения коронавируса.

Было принято решение о закрытии всех школ и университетов страны. До этого на карантин были закрыты только школы северных регионов Италии, где было больше зарегистрированных случаев коронавируса.

Чиновники призвали людей соблюдать дистанцию ​​между собой не менее метра в общественных местах и ​​отказаться от приветствий с объятиями, поцелуями и рукопожатием.

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Людям пенсионного возраста, старше 75 лет, лишний раз выходить на улицу не рекомендуется.

Также в правительстве одобрили месячный запрет на массовые мероприятия в Италии: речь идет о концертах, спортивных мероприятиях и научных конференциях.

К слову, по данным Минздрава, коронавирус в Украине подозревают еще у шести человек.

Источник: Ansa