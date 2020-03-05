В Китае от дыхательной недостаточности умер мужчина, вылечившийся от коронавируса

В китайском городе Ухань умер 36-летний мужчина, который ранее излечился от коронавируса.

Он умер через пять дней после выписки из больницы от дыхательной недостаточности.

Жена умершего сообщила, что через два дня после того, как муж вернулся из больницы, ему стало плохо. Он жаловался на сухость во рту и газы в желудке.

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Позже мужчина сказал, что ему стало хуже, и его отправили в больницу. Там он умер в тот же день.

К слову, мужчина находился на лечении в больнице две недели.

Напомним, ранее в Японии зафиксировали первый случай, когда человек дважды инфицировался коронавирусом.

Источник: South China Morning Post