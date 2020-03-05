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Факты / Мир

В Китае зафиксировали повторный рост заболеваемости коронавирусом

Китай, где три дня подряд наблюдалось снижение заболеваний, во второй раз сообщил об активном распространении коронавируса.

Общее количество пациентов с коронавируса в Китае составляет 80 409 человек.

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– 5 марта на материковой территории страны зафиксировали 139 новых случаев коронавируса.

3 и 4 марта количество выявленных случаев постепенно уменьшалось: были госпитализированы 125 и 119 пациентов соответственно, – сообщили в Национальной комиссии здравоохранения Китая.

Во многих китайских городах граждан, которые были в странах с зафиксированными случаями коронавируса, начали отправлять на двухнедельный карантин.

Правительство КНР заявил, что на смену мер “общего сдерживания” будут внедрены меры “целевого направления” борьбы с опасным коронавируса Covid-19.

Напомним, Факты ICTV публиковали материал с главной информацией об инфекции коронавируса.

Источник: Reuters

Фото: Dreamstime

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