Утечка коронавируса произошла из закрытой лаборатории в Ухане – СНБО

Вспышку коронавируса вызвала утечка из лаборатории в китайском Ухане, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

– И не нужно тут обвинять животных. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла утечка, – сказал он, но никаких доказательств этому не привел.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что человек мог заразиться новым коронавирусом от мяса белух, летучих мышей, змей, кроликов или кур, которые продаются на рынке Уханя.

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По версии китайских ученых, носителями нового коронавируса могут быть панголины.

Напомним, власти Китая сообщили о повторной активизации распространения коронавируса.

Источник: Українське радіо