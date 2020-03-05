Вспышка нового типа коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в мире по состоянию на 5 марта инфицировано 95 425 человек.

От осложнений, вызванных заболеванием новым штаммом вируса, умерли 3 286 пациентов. Из больниц выписали 53 299 человек.

В Италии за сутки обнаружили 587 новых больных, 28 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 3 089 человек.

Испания – 57 человек инфицировано.

– 57 человек инфицировано. Иран – 587 человек инфицировано.

– 587 человек инфицировано. США – 31 человек инфицирован.

В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 5 866 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредила о “критическом моменте” в битве за сдерживание коронавируса.

О первых случаях выявления вируса заявили в Словении, Венгрии и Польши.

В Украине 3 марта зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом. На момент выявления заболевания Украина готова к борьбе с ним.

В связи с ростом числа зараженных в Италии, украинские пограничники перешли на усиленный режим наблюдения за гражданами, которые прибывают из страны.

Кроме того, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что температуру будут измерять всем, кто прибывает в Украину с любой страны мира.

Со своей стороны глава ВОЗ заявил, что не стоит надеяться, что коронавирус обойдет какую-то страну.

Украина также ввела запрет на ввоз животных из Китая в связи с обнаружением коронавируса у собаки.