Как избежать заражения коронавирусом: топ-6 советов

В декабре 2019 года началась вспышка коронавируса, известного также как Covid-19.

Во всем мире вирусом заразились более 90 тыс. человек и умерли – более 3 тыс.

Несмотря на то, что большинство случаев зафиксировано в Китае, в последние две недели появилась информация о случаях Covid-19 в Европе, на Ближнем Востоке и в США.

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Сейчас многие страны пытаются сдержать распространение коронавируса, вводя ограничения на поездки и оставляя людей на обязательные карантины.

Из опыта Азии можно извлечь уроки, как бороться со вспышкой коронавируса:

соблюдать дистанцию;

регулярно обследоваться;

не паниковать;

соблюдать правила гигиены;

чаще оставаться дома;

не бояться питомцев.

Общедоступная информация может помочь гражданам узнать о рисках и необходимых мерах предосторожности, а также избежать паники или дезинформации.

К слову, в связи с коронавирусом в Украине в ближайшее время отменят все массовые мероприятия и закроют школы.