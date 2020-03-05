Как избежать заражения коронавирусом: топ-6 советов

В декабре 2019 года началась вспышка коронавируса, известного также как Covid-19.
Во всем мире вирусом заразились более 90 тыс. человек и умерли – более 3 тыс.
Несмотря на то, что большинство случаев зафиксировано в Китае, в последние две недели появилась информация о случаях Covid-19 в Европе, на Ближнем Востоке и в США.
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Сейчас многие страны пытаются сдержать распространение коронавируса, вводя ограничения на поездки и оставляя людей на обязательные карантины.
Из опыта Азии можно извлечь уроки, как бороться со вспышкой коронавируса:
- соблюдать дистанцию;
- регулярно обследоваться;
- не паниковать;
- соблюдать правила гигиены;
- чаще оставаться дома;
- не бояться питомцев.
Общедоступная информация может помочь гражданам узнать о рисках и необходимых мерах предосторожности, а также избежать паники или дезинформации.
К слову, в связи с коронавирусом в Украине в ближайшее время отменят все массовые мероприятия и закроют школы.