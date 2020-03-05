В Бразилии зафиксировали заболевание коронавирусом с отсутствием симптомов

В Министерстве здравоохранения Бразилии подтвердили заболевание новым типом коронавируса Covid-19 у 13-летней девочки.

По информации СМИ, у нее отсутствовали выраженные симптомы заражения инфекцией.

Тест на заболевание ей решили назначить лишь из-за того, что она вернулась из Италии, где наблюдается вспышка нового типа коронавируса.

Сначала Минздрав Бразилии решил не рассматривать указанный случай, как подтвержденное заболевание коронавирусом. Однако спустя несколько часов изменил свое решение.

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Медики считают, что симптомы инфекции у девочки не проявились из-за того, что она принимала препараты, которые ей назначили из-за травмы.

На данный момент в Бразилии зафиксировали четыре случая заражения коронавирусом Covid-19.

Напомним, ученые активно продолжают изучать новый тип коронавируса и работают над вакциной.

Недавно стало известно, что заболевание можно разделить на тип S и тип L, среди которых последний является более агрессивным.

Источник: Globo