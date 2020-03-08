Клара Цеткин: 8 фактов об основательнице 8 марта

Клара Цеткин (1857-1933) – одна из самых известных немецких коммунисток межвоенного периода ХХ века.
Ее имя символизируется с введением празднования Международного дня женщин 8 марта.
Факты ICTV подготовили для вас 8 интересных фактов о основательница женского праздника.
Коллеги по партии называли ее Дикой
Клара Цеткин была одной из центровых коммунисток межвоенной Германии. За настойчивый и немного мужской характер коллеги по партии называли ее Дикой.
Именно она 27 августа 1910 на Второй Международной социалистической женской конференции предложила создать Международный женский день.
Первый муж Клары Цеткин – одессит
В 1880-х годах Клара Айсснер была влюблена в политического эмигранта Осипа Цеткина. Впоследствии они стали однопартийцами, однако это не помешало их роману.
Хотя влюбленные официально не были женаты, Клара навсегда взяла фамилию одессита Осипа Цеткина. У пары родилось двое детей – Максим и Костя, но вскоре мужчина умер от туберкулеза.
Второй муж был моложе на 18 лет
После смерти первого мужа Клара познакомилась с 18-летним студентом, будущим художником Георгом Фридрихом Цунделем.
Партия сочла безумием роман 32-летней женщины с юным студентом. Пара официально оформила свои отношения, но спустя 20 лет брак распался.
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Ленин считал ее своей верной подругой
Клара Цеткин познакомилась с Владимиром Лениным и его женой Надеждой Крупской в 1920 году во время своего первого визита в СССР.
Там она взяла у Ленина большое интервью, а впоследствии часто посещала Советский Союз и вождя лично.
Клара Цеткин была одной из первых женщин Германии, имела автомобиль
Второй муж Клары Георг Цундель зарабатывал написанием картин по заказу немецкой элиты. В 1904 году пара смогла позволить себе приобрести машину.
Открывала первое заседание Рейхстага в 1932 году
В 1932 году в Германии прошли парламентские выборы, где победила Немецкая социал-националистическая партия Адольфа Гитлера. Клара Цеткин тогда была старейшим депутатом предыдущего созыва, поэтому именно ей было доверено открытие новоизбранного Рейхстага.
Тогда “первым в списке” нацистской партии был Герман Геринг, которого в 1946 году осудит Нюрнбергский трибунал.
СССР спас ей жизнь
После прихода к власти Адольфа Гитлера коммунистическая деятельность в Германии была запрещена.
Клара Цеткин принудительно уехала в СССР, где и прожила остаток жизни.
Клару Цеткин хоронил Сталин
Умерла Цеткин в 1933 году. На чествовании памяти, что происходило в Москве, присутствовали Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов.
Ее прах был замурован в кремлевской стене на Красной площади.
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