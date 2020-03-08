Папа Римский впервые провел воскресную службу онлайн из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса, Папа Римский Франциск провел воскресную службу в формате видеотрансляции, находясь в библиотеке Апостольского дворца, а не с балкона на площади Святого Петра.

В Ватикане решили ввести такой формат после просьбы итальянских властей, чтобы избежать риска распространения коронавируса из-за больших групп людей, которые собираются на площади.

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– Я обьеднуюсь со своими братьями епископами, чтобы поощрить верующих жить в этот нелегкий момент с сильной верой, уверенной надеждой и жаром милосердия, – подчеркнул Франциск во время службы.

Ранее Факты ICTV писали, что 6 марта Ватикан зарегистрировал первый подтвержденный случай заражения коронавируса.

Италия занимает первое место по количеству зараженных коронавирусом в Европе. В стране зарегистрировано уже 3,8 тыс пациентов, из которых 148 человек погибли, а еще 414 – выздоровели.

Источник: Vatican News