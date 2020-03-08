Распространение коронавируса: более 20 провинций Италии закрыли на карантин

В Италии правительство решило ввести строгие ограничения и закрыть на карантин весь автономный регион Ломбардия и еще 11 провинций в связи с распространением нового коронавируса.
На карантин закроют такие провинции:
- Венеция;
- Модена;
- Парма;
- Пьяченца;
- Реджо-Эмилия;
- Римини;
- Пезаро;
- Урбино;
- Падуя;
- Тревизо;
- Асти;
- Алессандрия.
Также ограничения распространяются на все 12 провинций региона Ломбардия.
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Врачам до 3 апреля запретят брать отпуска.
Во всех этих провинциях закроют школы, музеи, театры и кинотеатры, культурные центры, а также спортзалы и горнолыжные курорты.
Торговые центры смогут работать с понедельника по пятницу.
Напомним, в Украине 3 марта зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом. На момент выявления заболевания Украина готова к борьбе с ним.
Источник: La Repubblica