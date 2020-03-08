Распространение коронавируса: более 20 провинций Италии закрыли на карантин

В Италии правительство решило ввести строгие ограничения и закрыть на карантин весь автономный регион Ломбардия и еще 11 провинций в связи с распространением нового коронавируса.

На карантин закроют такие провинции:

Венеция;

Модена;

Парма;

Пьяченца;

Реджо-Эмилия;

Римини;

Пезаро;

Урбино;

Падуя;

Тревизо;

Асти;

Алессандрия.

Также ограничения распространяются на все 12 провинций региона Ломбардия.

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Врачам до 3 апреля запретят брать отпуска.

Во всех этих провинциях закроют школы, музеи, театры и кинотеатры, культурные центры, а также спортзалы и горнолыжные курорты.

Торговые центры смогут работать с понедельника по пятницу.

Напомним, в Украине 3 марта зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом. На момент выявления заболевания Украина готова к борьбе с ним.

Источник: La Repubblica