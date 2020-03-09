Китайский эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире

Эпидемия Covid-19 продлится в мире как минимум до июня 2020 года.

Такой прогноз дал глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

По его словам, в будущем ключевые аспекты мероприятий эпидемиологического контроля из-за вызванного коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены с предотвращения вывоза из КНР к прекращению привезенных случаев.

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К слову, по состоянию на 9 марта в мире зарегистрировано 108 568 случаев заболевания Covid-19, из них более 60 тыс. человек выздоровели.

Однако Всемирная организация здравоохранения считает, что не стоит надеяться на то, что количество заболеваний новым типом коронавируса Covid-19 начнет уменьшаться летом.

Вирус сохранит способность распространяться.

Источник: South China Morning Post