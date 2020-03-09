Спрос на нефть из-за коронавируса может упасть впервые за 11 лет – эксперты МЭА

Из-за распространения коронавируса за пределами материкового Китая мировой спрос на нефть в 2020 году впервые за 11 лет может снизиться на 90 тыс. баррелей/сутки.

Такое мнение высказали эксперты Международного энергетического агентства. Они уменьшили свой прогноз мирового спроса на 2020 год на 1,1 млн баррелей в сутки.

– В первом квартале 2020 года спрос на нефть в Китае упал на 1,8 млн баррелей в сутки в годовом исчислении, а мировой спрос снизился на 2,5 млн баррелей/сутки. Мы предполагаем, что спрос на нефть вернется к норме во второй половине 2020 года, – сообщили в Международном энергетическом агентстве.

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Однако эксперты отметили, что это лишь базовый прогноз. Он предусматривает, что Китай возьмет под контроль вспышку коронавируса в стране до конца первого квартала.

В случае негативного сценария, который предусматривает дальнейшее распространение коронавируса в мире, мировой спрос на нефть может снизиться на 730 тыс. баррелей/сутки.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что не стоит надеяться на то, что количество заболеваний новым типом коронавируса Covid-19 начнет уменьшаться летом.

Вирус сохранит способность распространяться.

Источник: Международное энергетическое агентство