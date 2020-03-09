Россия отправит в ОРДЛО местного жителя с симптомами коронавируса – штаб ООС

Украинская разведка сообщает, что Российская Федерация отправит на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) местного жителя, посетившего Китай и у которого наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.

– Этот человек является украинским гражданином, но вопреки законодательству Украины незаконно стал владельцем российского паспорта. Поскольку у человека есть место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне, недолго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях, – сообщает штаб ООС.

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Отмечается, что заболевший будет доставлен из российского города Новошахтинск в пункт пропуска Должанский и далее в одну из больниц в ОРДЛО уже в ближайшее время.

Ранее штаб ООС из-за подозрений коронавируса в ОРДЛО ограничил пересечение КПВВ.