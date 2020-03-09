PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Угроза пандемии коронавируса существует, но паниковать не стоит – глава ВОЗ

Распространение коронавируса Covid-19 дает основания говорить об угрозе пандемии.

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебреесус.

– Теперь, когда вирус закрепился в таком большом количестве стран, угроза пандемии стала вполне реальной, – отметил он.

Однако глава ВОЗ добавил, даже если ситуация действительно превратится в пандемию, это будет контролируемая пандемия.

Читайте: Не стоит надеяться, что коронавирус исчезнет летом – ВОЗ

Тедрос Гебреесус сообщил, что пока только в нескольких странах можно говорить о постоянном распространении коронавируса. В других странах это единичные случаи.

Он уточнил, что из 110 тыс. случаев инфицирования 93% приходятся на четыре страны: Китай, Италию, Иран и Южную Корею.

Глава ВОЗ заверил, что, несмотря на такую ​​ситуацию, люди не оказались во власти вируса.

Напомним, ранее в ВОЗ сообщили, что смертность от нового коронавируса выше, чем от сезонного гриппа.

Уровень смертности от Covid-19 составляет 3,4%.

Источник: World Health Organization

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка