Угроза пандемии коронавируса существует, но паниковать не стоит – глава ВОЗ

Распространение коронавируса Covid-19 дает основания говорить об угрозе пандемии.

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебреесус.

– Теперь, когда вирус закрепился в таком большом количестве стран, угроза пандемии стала вполне реальной, – отметил он.

Однако глава ВОЗ добавил, даже если ситуация действительно превратится в пандемию, это будет контролируемая пандемия.

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Тедрос Гебреесус сообщил, что пока только в нескольких странах можно говорить о постоянном распространении коронавируса. В других странах это единичные случаи.

Он уточнил, что из 110 тыс. случаев инфицирования 93% приходятся на четыре страны: Китай, Италию, Иран и Южную Корею.

Глава ВОЗ заверил, что, несмотря на такую ​​ситуацию, люди не оказались во власти вируса.

Напомним, ранее в ВОЗ сообщили, что смертность от нового коронавируса выше, чем от сезонного гриппа.

Уровень смертности от Covid-19 составляет 3,4%.

Источник: World Health Organization