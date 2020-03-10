Коронавирус в Китае идет на спад: за сутки зарегистрировали 19 новых больных

В Китае за сутки уменьшилось количество смертей и заражений коронавирусом. Так, жертвами заболевания стали 17 человек, а заболели 19.

Известно, что все погибшие были жителями провинции Хубэй.

Кроме того, 17 из 19 человек заразились также в провинции Хубэй. Еще по одному человеку заболели в Пекине и Гуандуне. Они прибыли в Китай из-за границы.

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Всего с начала эпидемии коронавируса в Китае заболели 80 754 человека, 3 146 умерли.

По состоянию на 10 марта количество больных коронавирусом в мире составляет 114 219. Из больниц выписали уже 64 147 человек, летальных случаев зарегистрировано 4 024.

К слову, Италия – вторая после Китая страна, в которой растет количество больных. Оно здесь составляет 9 172 человека.

Учитывая такую ​​ситуацию, с 10 марта в Италии расширили карантин на всю страну.

Источник: Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, SCMP