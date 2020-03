Президент Китая впервые после вспышки коронавируса посетил Ухань

Президент Китая Си Цзиньпин прилетел 10 марта утром в город Ухань, чтобы осмотреть новые меры по контролю над коронавирусом.

Визит знаменует собой последний шаг в общественном повороте лидера в борьбе с этой болезнью, в результате которой погибло более 3 100 человек в стране.

В то время как распространение вируса в январе ускорилось, Си занял относительно сдержанную позицию и впервые публично остановился на проблеме болезни в заявлении государственных СМИ от 20 января, в котором призвал к решительным усилиям в борьбе с вирусом.

In video: President Xi Jinping on Tuesday visited patients and medics at Huoshenshan Hospital after arriving in Wuhan, the epicenter of the #COVID19 outbreak. pic.twitter.com/CtPYwx6EQl

