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Факты / Мир

Президент Китая впервые после вспышки коронавируса посетил Ухань

Президент Китая Си Цзиньпин прилетел 10 марта утром в город Ухань, чтобы осмотреть новые меры по контролю над коронавирусом.

Визит знаменует собой последний шаг в общественном повороте лидера в борьбе с этой болезнью, в результате которой погибло более 3 100 человек в стране.

В то время как распространение вируса в январе ускорилось, Си занял относительно сдержанную позицию и впервые публично остановился на проблеме болезни в заявлении государственных СМИ от 20 января, в котором призвал к решительным усилиям в борьбе с вирусом.


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Визит Си в Ухань связан с тем, что число новых подтвержденных случаев заболевания, в основном в городе или других частях окружающей провинции Хубэй, сократилось до уровня ниже 50 в день.

Ранее в ВОЗ сообщили, что смертность от нового коронавируса выше, чем от сезонного гриппа.

Источник: CNBC

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