Пандемия – распространение нового заболевания в мировых масштабах.

Пандемия происходит, когда заболевают большинство людей во всем мире со слабым иммунитетом.

По данным ВОЗ, заразиться 2019‑nCoV можно от других людей, которые инфицированы вирусом.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве заявил, что не исключено, что эпидемия коронавируса перерастет в пандемию.

– Коронавирус уже присутствует в многих странах, и угроза пандемии стала вполне реальной, – сказал он.

Однако по словам главы ВОЗ, это будет не первая пандемия в истории и человечество сможет справиться с болезнью.

Читайте: Лечение коронавируса – рекомендации ВОЗ

По состоянию на 10 марта количество зараженных коронавирусом в мире достигло 112 427 человек.

В Китае подтвердили более 80 тыс. случаев, а за его пределами – 31 673. Всего от Covid-19 умерли почти 4 тыс. человек.

К слову, при пандемии гриппа большинство тяжелых или смертельных случаев заболевания было среди молодых людей.

Ранее Факты ICTV писали, что в Италии из-за коронавируса карантин расширили на всю страну.

Источник: ВОЗ