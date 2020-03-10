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Факты / Мир

США начали вывод войск из Афганистана

США начали выводить свои войска из Афганистана в рамках мирного соглашения с Талибаном.

США согласились сократить свои войска примерно с 12 тыс. до 8 600 в течение 135 дней после подписания соглашения.

Полковник Сонни Леггетт, представитель американских войск в Афганистане, объявил о первой фазе вывода американских войск.

– США сохраняют все военные средства и власть для достижения наших целей в Афганистане, несмотря на вывод войск, – сказал полковник Леггетт в заявлении.

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Полный вывод американских войск из страны должен завершиться в течение 14 месяцев.

Напомним, 29 февраля США и Талибан подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане, за которым последует постепенный вывод войск из страны. Войска США вошли в Афганистан почти 19 лет назад, после терактов 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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