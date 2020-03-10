Трамп предлагает снизить подоходный налог из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп сделает серьезные шаги для защиты экономики от влияния коронавируса, в частности, обсудит снижение подоходного налога.

Он сообщил, что будет обсуждаться возможное снижение налога на заработную плату или его существенное облегчение.

Со своей стороны министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что меры поддержки будут распространены на тех предпринимателей и работников, которые пострадали от последствий эпидемии.

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Он также пообещал увеличить предложение ликвидности на рынке.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявили, что любое снижение налога на заработную плату должно быть только для тех, кто пострадал от вируса.

К слову, ранее эксперты Международного энергетического агентства сообщили, что из-за распространения коронавируса за пределы материкового Китая мировой спрос на нефть в 2020 году впервые за 11 лет может снизиться на 90 тыс. баррелей/сутки.