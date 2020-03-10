В Италии из-за коронавируса карантин расширили на всю страну

С 10 марта Италия расширяет строгие карантинные меры, которые включают запрет на публичные собрания, на всю страну, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.

– Учитывая последние данные, рост заражений и смертей, мы приняли решение расширить меры, касающиеся Ломбардии и других зон, на всю территорию страны, – сказал он на пресс-конференции.

По его словам, граждане могут ездить только на работу или передвигаться в случае чрезвычайных ситуаций в семье.

Также запрещены все массовые мероприятия, учебные заведения закрыты до 3 апреля.

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Не работают театры, музеи и спортзалы. Останавливаются соревнования, включая национальный чемпионат по футболу. Допускаются только тренировки под открытым небом для подготовки к международным состязаниям.

При этом транспорт работает в обычном режиме.

По последним данным, за сутки число погибших от коронавируса в Италии выросло с 97 до 463, инфицированы 9 172 человека, 724 – выздоровели.

Ранее в ВОЗ сообщили, что смертность от нового коронавируса выше, чем от сезонного гриппа.

Источник: ANSA