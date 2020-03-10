Вечером, 9 марта, на экстренной пресс-конференции премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о необходимости распространить строгие карантинные меры на всей территории страны.

Так, в Италии с 10 марта и как минимум до 3 апреля будут действовать строгие ограничения.

Итальянцам запрещено покидать свои города. Однако разрешено вернуться домой иностранным туристам и итальянцам, которые оказались на момент введения запрета в других городах.

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Людям, у которых диагностировали легкую форму Covid-19 запрещено покидать свои дома. Те, у кого зафиксировали температуру выше 37,5 градусов, должны находиться на строгом карантине.

Также власти ввели запрет на проведение любых публичных мероприятий: футбольные матчи, похороны и свадьбы.

Все школы и университеты закрывают на карантин, а экзамены – отменяются.

Закрываются все крупные торговые центры и другие места для развлечений. Однако супермаркеты, бары и рестораны будут работать с 6 утра до 6 вечера, только при условии, что люди будут находиться друг от друга на расстоянии более чем метр.

Вводятся проверки пассажиров круизных лайнеров, которые будут прибывать в Венецию. Людям запрещено будет высаживаться в городе. Это можно будет сделать тем, кто возвращается домой.

В то же время авиасообщение Украины с Италией не отменено. Из Международного аэропорта Борисполь 10 марта осуществляются рейсы в Милан, Рим и Неаполь.

К слову, 9 марта Италия обогнала Южную Корею по количеству случаев заражения Covid-19 и заняла вторую позицию после Китая.

Всего в мире зафиксировали 112 427 случаев коронавируса. От болезни умерли почти 4 тыс. человек.

Ранее Факты ICTV писали, что в Китае уменьшилось количество больных коронавирусом.