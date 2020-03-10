Wizz Air отменил все рейсы в Италию и Израиль

Ряд европейских авиакомпаний заявили о сокращении полетов в страны, где наблюдается распространение коронавируса.

С 10 марта по 3 апреля Wizz Air прекращает рейсы в Италию , также космпания приостанавливает полеты в Израиль – с 12 до 23 марта.

, также космпания приостанавливает полеты в Израиль – с 12 до 23 марта. С 10 марта по 8 апреля Ryanair приостанавливает все внутренние рейсы в Италию из международных аэропортов Бергамо, Мальпенса, Пармы и Тревизо, расположенных на севере страны.

В частности лоукостер Ryanair сообщил о сокращении международных рейсов из аэропортов Бергамо, Мальпенса, Венеции, Пармы, Римини и Тревизо, которые будут выполняться только по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

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Авиакомпания Air France планирует отменить 3,6 тыс. рейсов в марте, сократив объем дальнемагистральных рейсов на 13%.

Израильские авиакомпании Arkia и Israir Airlines сообщили о прекращении полетов за границу, но в течение недели выполнят международные рейсы, чтобы вернуть израильтян, находящихся за рубежом. После этого международные рейсы авиакомпании не будут обслуживаться.

Напомним, с 10 марта Италия расширила карантин на всю страну из-за коронавируса. Граждане могут ездить только на работу или передвигаться в случае чрезвычайных ситуаций в семье.

Источник: Business Traveller